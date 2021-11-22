ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تخطف الأنظار وتدير شركه خاصة

الإثنين 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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خطفت رومي القحطاني صاحبة لقب ملكة جمال السعودية 2021 الأنظار لها قبيل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العرب 2021 المزمع إقامتها بمصر في وقت لاحق من شهر نوفمبر الجاري.

ونشرت رومي القحطاني عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورًا من استعداداتها للمسابقة التي ستقام في أحد فنادق القاهرة في 24 نوفمبر بمشاركة 14 فتاة من 14 دولة عربية.

ونجحت رومي في لفت الأنظار لها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تناقلت صفحات منوعة صورها قبل وأثناء استعدادها للمشاركة في المسابقة.

وتغزل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمال رومي فيما كتب أحدهم بأن جميع فتيات القحطاني جميلات في إشارة الى هند القحطاني ورهف القحطاني.

رومي القحطاني؟

كشفت صفحات منوعة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن رومي القحطاني تحظى بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحمل رومي القحطاني درجة البكالوريوس تخصص صحة أسنان.

تملك رومي القحطاني شركة خاصة لتنظيم المناسبات.

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