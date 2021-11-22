مأرب: حفل توديع وإستقبال لعشرات الجرحى يتلقون العلاج بسلطنة عمان

الإثنين 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أقيم اليوم في مدينة مأرب حفل توديع وإستقبال الجرحى الذين يتلقون العلاج في المركز العربي للأطراف الصناعية بسلطنة عمان.

وفي حفل توديع الدفعة التاسعة لخمسين جريحاً من مبتوري الأطراف، أشار داوود علوه مستشار وزير الشباب والرياضة - ممثل المركز العربي للأطراف الصناعية" إلى أنه تم تركيب أطراف صناعية لأكثر من 500 فرد من مبتوري الأطراف". لافتاً إلى أن الذين يتلقون العلاج في المركز من المتضررين من الحرب سواء كانوا عسكريين أو مدنيين".

وأضاف في كلمته:" في هذا اليوم المميز نودع كوكبة جديدة من مبتوري الأطراف لتلقي العلاج بدولة عُمان، ونستقبل دفعة سابقة".

وفي حين عبر علوة عن شكره لسلطنة عمان لما تقدمه من خدمة إنسانية جليلة في علاج الجرحى، أكد على العلاقة الحميمية والصادقة بين اليمن وعُمان .

من جهته أوضح مدير دائرة الخدمات الطبية - العميد الركن/ داوود يحي داوود" أن هذه الدفعة الثالثة التي يتم إرسالها من محافظة مأرب، والدفعة التاسعة من مختلف محافظات الجمهورية".

وقال :" إننا نودع دفعة جديدة من الأبطال الذين ضحوا بجزء غالي من أجسادهم في سبيل الدفاع عن الوطن". شاكراً سلطنة عُمان على هذه الخدمة الإنسانية".

وأبدى مدير دائرة الخدمات الطبية إستعداد الدائرة لتنفيذ كل احتياجات الجرحى، وخاصةً منهم المتضررين من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي". حسب قوله.

ودعا داوود كافة مؤسسات المجتمع المدني إلى المبادرة في تقديم المشاريع والخدمات لشريحة الجرحى".

وفي كلمة السلطة المحلية بمحافظة مأرب ثمن عبدالحكيم القيسي- مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل" الدور الكبير الذي تقدمه مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي عبر المركز العربي للأطراف الصناعية والذي يقدم خدمة جليلة للجرحى ومبتوري الأطراف"، شاكراً الجهد المبذول للقائمين على المركز، كما شكر السلطات العمانية على حضورهم الإنساني النبيل في اليمن المبني على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين".

تخلل الحفل الذي حضره العديد من وكلاء المحافظات ومدراء العموم ومدراء الدوائر في وزارة الدفاع، العديد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية نالت استحسان الحضور.