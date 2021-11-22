مسؤول يمني: تدخل أممي لإنقاذ الحوثي على وقع انتصارات قواتنا

الإثنين 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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اتهم وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، الاثنين، البعثة الأممية بالتدخل لانقاذ الحوثيين بعد الهزائم التي تكبدتها المليشيا خلال الأيام الماضية جنوبي الحديدة.



وقال في تغريدة على "تويتر": "...ما أن تنتصر قواتنا إلا ونجد تدخل أممي وبيان يدعو إلى إيقاف المعركة بينما لا تنطلي هذه التدخلات والبيانات عندما تتقدم مليشيا الارهاب وتقصف المدنيين ولنا في مأرب عبره".



وفي تغريدة سابقة دعا القديمي، البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى "الخروج من مناطق سيطرة الحوثي إلى منطقة محايدة، حتى تستطيع القيام بواجبها في عملها حسب بنود اتفاق ستوكهولم وإلزام مليشيا الانقلاب بالبدء في تنفيذه، أما تراقب وتندد فهذا لا نسمعه الا عند صياح ونواح الحوثي من القوات المشتركة".



وكانت البعثة الأممية قد ناشدت في وقت متأخر من مساء أمس، الأطراف اليمنية إلى التحلي بضبط النفس، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، وذلك مع اشتداد المعارك بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي، جنوب الحديدة، غربي البلاد.



وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة وميلشيات الحوثي، وتعمل مع لجنة الانتشار المكونة من الطرفين على تنفيذ الاتفاق.