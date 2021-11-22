اليمن تواجه الكويت في بطولة غرب آسيا للشباب

الإثنين 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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يواجه منتخب اليمن للشباب نظيره الكويتي الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة غرب آسيا للشباب المقامة بمدينة البصرة في العراق.

وكانت بعثة المنتخب الوطني للشباب- غادرت يوم الجمعة مطار عدن الدولي، متوجهة إلى مدينة البصرة العراقية، لخوض منافسات بطولة غرب آسيا لكرة القدم، حيث سيخوض اللقاء الأول مع منتخب الكويت، ضمن المجموعة الأولى، التي ضمت إلى جانبهما منتخبات العراق وفلسطين والبحرين.

وكان المنتخب أنهى معسكره الداخلي يوم الخميس الماضي، الذي بدأ في الأسبوع الأول للشهر الجاري، وتخللته تدريبات بدنية وتكتيكية على فترتين صباحية ومسائية.

وتضم بعثة المنتخب الأسماء التالية:

- أولا الجهاز الإداري والفني والطبي

صلاح العزاني - مدير المنتخب

عمر البارك - عضو اللجنة الفنية العليا

محمد النفيعي- المدير الفني

شهيم النوبي- مساعد المدير الفني

خالد عاتق- مدرب الحراس

عارف قدار - الطبيب

عبدالسلام الأصبحي- علاج طبيعي

عبدالجبار المعلمي - إعلامي

- ثانيا اللاعبون:

بسام فريد

نبيل الطشي

شدوان سند

جميل الدبعي

أبوبكر إيهاب

عماد الجديمة

هشام بلابل

محمد القشمي

معتصم الجرموزي

حسن عياش

أحمد السوادي

عبدالرحمن الشامي

حسن الكوماني

علاء عوشة

محمد راضي

محمد العوامي

عبدالله رأفت

محمد بوتشي

زكريا الطفطوف

محمد دمبر

قاسم الشرفي

حمزة محروس

عمار القباطي