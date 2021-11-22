قيادات في حزب الإصلاح تلتقي المبعوث الأممي وتناقش معه جهود احلال السلام في اليمن

الإثنين 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 362

ناقشت قيادات في حزب الإصلاح مع المبعوث الأممي الذي يزور القاهرة حاليا متطلبات تحقيق السلام ووقف جرائم المليشيا.

وقال اعلام الحزب ان النائبين علي حسين عشال، وعلي حسين العنسي، عضوي الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، التقوا يوم الأحد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات التي يعقدها المبعوث مع المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية.

ورحب وفد التجمع اليمني للإصلاح بالمبعوث الاممي الجديد، متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة، وبما يسهم في ايجاد حل شامل يحقق الامن والسلام والاستقرار وفقاً للمرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى راسها القرار 2216.

وأكد وفد الاصلاح على أهمية عودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.

واستعرض الوفد مع المبعوث الاممي تفاقم الازمة الانسانية التي خلفها هجوم مليشيا الحوثي الاخير على محافظة مارب، وما نتج عنه من زيادة في عدد النازحين بأعداد كبيرة الى مركز المحافظة.

وجدد النائبان الاصلاحيان دعم الإصلاح في إطار الشرعية، لجهود تحقيق السلام الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة للشعب، وأوضحا أن الشعب اليمني لن يقبل بغير حل شامل وعادل يحقق الامن والسلام لليمن وجيرانه .

وتطرق عشال والعنسي إلى جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني، وجرائم قصف المدن والمدنيين في مارب وتعز واعتداءاتها الارهابية على الاعيان المدينة في المملكة، بدعم النظام الايراني الذي يمول المليشيا ويسلحها.

وفي اللقاء تحدث المبعوث عن نتائج الجهود والاتصالات التي يجريها مع مختلف الاطراف اليمنية والاطراف الاقليمية والدولية ومساعيه الرامية لوقف الحرب والذهاب الى مفاوضات تفضي لحل شامل .

وعبر عن قلقه لتصاعد وتيرة العنف والمواجهات في مختلف الجبهات وما تخلفه من اثار مأساوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

واكد حرصه على السعي لاستئناف عملية السلام والمفاوضات التي توقفت منذ العام 2016 م، وأنه وفريقه يبذلون قصارى جهدهم لتقييم المرحلة السابقة ليتم الاستفادة منها خلال عملهم في المرحلة المقبلة.