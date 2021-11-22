مدفعية القوات المشتركة تباغت مجموعة حوثية كانوا في مهمة استطلاعية والحصيلة قتلى بينهم قائد ميداني

الإثنين 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قتل قيادي ميداني لميليشيا الحوثي وعدد من مرافقيه وأصيب آخرون، يوم الأثنين بنيران القوات المشتركة بمنطقة مقبنة غرب تعز.

وأفاد مصدر عسكري بأن مدفعية القوات المشتركة استهدفت مشرف المليشيات في مديرية مقبنة المدعو عابد هجوان ومرافقيه أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية على أطراف مقبنة، وفق ما ذكرت وكالة سبأ.

كذلك، أكدت مقتل القيادي مشتاق أحمد بن أحمد وعدد من عناصره، فيما أصيب المدعو عبدالرحمن أحمد عبد السلام الجرزي وشقيق القيادي هجوان وعدد آخر من المرافقين.

وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني أعلنت، أمس الأحد، سيطرتها على مناطق وجبال استراتيجية تحاذي عددا من المديريات بمحافظتي تعز والحديدة، وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

في موازاة ذلك، تكبّدت ميليشيا الحوثي، أمس الأحد، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات طيران تحالف دعم الشرعية في مواقع متفرقة جنوبي وغرب محافظة مأرب.