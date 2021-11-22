شركة النفط تقر زيادة جديدة في أسعار المشتقات ماراتون الحرب اليمنية: مأرب أم المعارك برنامج أممي يحذر من مجاعة قادمة و الجوع يزداد في اليمن مع ارتفاع الأسعار القوات المشتركة تواصل التقدم في الساحل الغربي وتقترب من ”الجراحي“ تقارير تكشف تورط شركات حوثية تديرها قيادات من الصف الأول للمليشيات في تهريب نفط إيران وغسل الأموال اتفاق سياسي وتاريخي يعيد حمدوك إلى رئاسة الوزراء في السودان وإطلاق كافة المعتقلين الأقمار الصناعية كشفت الحقيقة ماذا يحدث خلف سد النهضة الإثيوبي ريال مدريد يسقط حصون غرناطة في الدوري الإسباني قرارات سودانية جديدة للخررج من الأزمة والكويت واليعودية والبحرين ترحب باتفاق التحالف العربي يحذر من خطر وشيك على الملاحة بجنوب البحر الأحمر
أعلنت شركة النفط بمحافظة عدن، جنوبي اليمن، الاثنين، عن تسعيرة جديدة لأسعار الوقود بنسبة زيادة كبيرة هي السادسة منذ أشهر.
وقال مصدر مسؤول في شركة النفط في تصريحات صحفية، أنه سيتم ابتداءاً من اليوم الاثنين، ضخ كمية كبيرة من البنزين للمحطات الحكومية والخاصة في نطاق تسويق الشركة (عدن لحج ابين الضالع) بالسعر الجديد.
وأشار إلى أن السعر الجديد والموحد للصفيحة البترول 20 لتر سيتم بيعها بـ 21800 ريال.
ولفت إلى أن الزيادة في الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للوقود وتدهور العملة الوطنية، وتعذر قيام البنك المركزي بالمصارفة لكميات الشركة المخصصة للسوق المحلي.