شركة النفط تقر زيادة جديدة في أسعار المشتقات

الإثنين 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت شركة النفط بمحافظة عدن، جنوبي اليمن، الاثنين، عن تسعيرة جديدة لأسعار الوقود بنسبة زيادة كبيرة هي السادسة منذ أشهر.

وقال مصدر مسؤول في شركة النفط في تصريحات صحفية، أنه سيتم ابتداءاً من اليوم الاثنين، ضخ كمية كبيرة من البنزين للمحطات الحكومية والخاصة في نطاق تسويق الشركة (عدن لحج ابين الضالع) بالسعر الجديد.

وأشار إلى أن السعر الجديد والموحد للصفيحة البترول 20 لتر سيتم بيعها بـ 21800 ريال.

ولفت إلى أن الزيادة في الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للوقود وتدهور العملة الوطنية، وتعذر قيام البنك المركزي بالمصارفة لكميات الشركة المخصصة للسوق المحلي.