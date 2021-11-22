برنامج أممي يحذر من مجاعة قادمة و الجوع يزداد في اليمن مع ارتفاع الأسعار

الإثنين 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، أن الجوع في اليمن ازداد لدى شرائح واسعة من المجتمع المحلي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميا، والغلاء الناجم عن تدهور أسعار الصرف.

وقال البرنامج في تغريدة عبر تويتر، إن " أزمة اليمن التي طال أمدها مدمرة لملايين العائلات.. أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع، مع يؤدي إلى ازدياد الجوع".

ولفت إلى أن "مستوى الحاجة في اليمن، مرتفع، مع اعتماد العائلات على المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي للبقاء على قيد الحياة"، دون تفاصيل أخرى.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يشهد الريال اليمني منذ أسابيع تراجعا قياسيا جديدا، حيث وصل سعر الدولار أكثر من 1500 ريال في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقبل اشتعال الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار في السوق المحلية 215 ريالا. وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة الريال اليمني، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر