القوات المشتركة تواصل التقدم في الساحل الغربي وتقترب من ”الجراحي“

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أعلن الجيش الوطني، الاثنين، استمرار تقدم القوات المشتركة وتحرير مناطق جديدة في المعارك الدائرة جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن "القوات المشتركة تواصل تقدمها جنوب محافظة الحديدة وتحرر عدداً من المناطق والمواقع الحاكمة في مديريتي جبل رأس والجراحي، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية الإيرانية".
من جهته قال الناطق الرسمي لألوية العمالقة مأمون المهجمي، إن "القوات المشتركة تمكنت من التقدم والسيطرة على مناطق واسعة وجبال استراتيجية مطلة على منطقة المرير في مديرية جبل راس جنوبي الحديدة".
وأكد، أن القوات المشتركة مستمرة في التوغل بخط العدين باتجاه محافظة إب، وسط حالة من الإنكسار والتقهقر في صفوف مليشيا الحوثي، حسب المركز الإعلامي لأولية العمالقة.
ونقل المركز عن مصدر عسكري القول إن القوات المتشركة تمكنت من تطهير منطقة البُغيل التابعة لمديرية الجراحي، بعد معارك عنيفة خاضتها القوات المشتركة ضد مليشيات إيران الحوثية.
وأكد المصدر، أن القوات المشتركة أوقعت في صفوف المليشيات الحوثية خسائر مادية وبشرية كبيرة، وسقط عدداً من عناصر المليشيات قتلى وجرح آخرين.
ومنذ أيام دارت مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة المدعومة من التحالف ومليشيا الحوثي في عدة مناطق جنوبي الحديدة، حققت خلالها القوات المشتركة انتصارات كبيرة أهمها تأمين كامل لمديرية حيس.