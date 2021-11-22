تقارير تكشف تورط شركات حوثية تديرها قيادات من الصف الأول للمليشيات في تهريب نفط إيران وغسل الأموال اتفاق سياسي وتاريخي يعيد حمدوك إلى رئاسة الوزراء في السودان وإطلاق كافة المعتقلين الأقمار الصناعية كشفت الحقيقة ماذا يحدث خلف سد النهضة الإثيوبي ريال مدريد يسقط حصون غرناطة في الدوري الإسباني قرارات سودانية جديدة للخررج من الأزمة والكويت واليعودية والبحرين ترحب باتفاق التحالف العربي يحذر من خطر وشيك على الملاحة بجنوب البحر الأحمر اعتقالات وطرد.. «الأسد» يتحرك ضد «حزب الله» و«الحوثيين» بقرارات مفاجئة (تفاصيل) الصرخة الحوثية تنهار رعباً من تهديدات «الشيطان الأكبر»وتسارع بتنفيذ هذا الأمر سُجلت بأسماء قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث.. تقرير يفضح 30 شركة يتخذها الحوثيون لاستيراد النفط الإيراني وغسل الأموال الفريق بن عزيز: إيران وأدواتها مصدر الشر والإرهاب في المنطقة
كشفت مبادرة يمنية مستقلة، عن تورط شركات تجارية يمنية مع بنوك وشركات صرافة محلية لتهريب النفط الإيراني وغسل الأموال لصالح تمويل ميليشيا الحوثي في حربهم ضد القوات الشرعية، بدعم إيراني غير محدود.
إلى هذا، أفاد تقرير جديد أصدرته مبادرة "استعادة"، وهي معنية بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى الانقلابيين الحوثيين، بأن الحوثيين عملوا على إقصاء رجال أعمال يمنيين وصعدوا آخرين ينتمون إليهم، وإنشاء شركات نفطية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وأيضًا لتغذية خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة أمد الصراع في البلاد.
كما أشارت المبادرة في تقريرها الجديد الذي جاء في 53 صفحة، إلى أن نحو 30 شركة يتخذها الحوثيون كواجهة لاستيراد النفط الإيراني، بعضها يعمل في المناطق المحررة.
شركات وسيطة وأوضحت أن تلك الشركات تعمل مع شركات وسيطة، مقابل حصول الأخيرة على فوارق أسعار بشكل كبير ما بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات.
وأشار إلى أن الشركات الوسيطة، سُجلت بأسماء أشخاص قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث كرجال أعمال مستحدثين، وفتحت لهم حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، بعد أن عطلت دور إدارة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، وتجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال.
تورط شقيق المتحدث باسم الحوثي
وكشف عن أن من أبرز تلك الشركات الوسيطة، هي ستار بلاس وبلاك دايموند، والتي يملكها صلاح فليتة، شقيق الناطق الرسمي لجماعة الحوثيين محمد عبدالسلام، وأن شركة بلاك دايموند يتبعها عدد من الشركات الأخرى، منها "شركة وزراكون للاستيراد والمركز التجاري، وشركة توب فود، وشركة جود هيبر التجارية، حيث فتحت لها حسابات في البنوك لممارسة الأعمال التجارية دون التحري أو التدقيق حسب المعايير الدولية للبنوك، والذي تحدث التقرير عن امتلاكه معلومات ووثائق سرية تؤكد ذلك.