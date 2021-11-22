قرارات سودانية جديدة للخررج من الأزمة والكويت واليعودية والبحرين ترحب باتفاق التحالف العربي يحذر من خطر وشيك على الملاحة بجنوب البحر الأحمر اعتقالات وطرد.. «الأسد» يتحرك ضد «حزب الله» و«الحوثيين» بقرارات مفاجئة (تفاصيل) الصرخة الحوثية تنهار رعباً من تهديدات «الشيطان الأكبر»وتسارع بتنفيذ هذا الأمر سُجلت بأسماء قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث.. تقرير يفضح 30 شركة يتخذها الحوثيون لاستيراد النفط الإيراني وغسل الأموال الفريق بن عزيز: إيران وأدواتها مصدر الشر والإرهاب في المنطقة صراع الاجنحة الحوثية يتصاعد..فصيل «صعدة» يوجه ضربات قاتله لجناح طيرمانات «صنعاء» .. إقالات وتصفيات جسدية حصدت رؤوس كبيرة - تقرير احذروا في هذه الحالة يكون العسل مضرا مأرب تفتتح المشروع السكني للأيتام بالمحافظة ماذا قال مفتي سلطنة عُمان عن حرب أردوغان على الربا في تركيا؟
رحبت كل من السعودية والكويت والبحرين، مساء اليوم الأحد، باتفاق الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
واعتبرت المملكة العربية السعودية أن الاتفاق يحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان. من جانبها، اعتبرت الكويت أن الاتفاق يحفظ أمن واستقرار السودان ومكتسباته السياسية والاقتصادية ويحقق تطلعات شعبه. وفي ذات الصدد، صرحت البحرين أن الاتفاق بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في السودان، والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحقق تطلعات شعبه للوصول إلى السلام والنماء والازدهار.
ورحبت عدة دول ومؤسسات وهيئات إقليمية ودولية بالاتفاق الموقع بين حمدوك والبرهان، بينها الجامعة العربية ومصر بجانب البعثة الأممية لدعم العملية الانتقالية في السودان.
كما عبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، في بيان، عن ارتياحه بتوقيع الاتفاق الذي يعيد عبد الله حمدوك مجددا إلى رئاسة الحكومة ويقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين خلال الفترة التي تلت قرارات قائد الجيش الشهر الماضي.
وكان الاتحاد قد أعلن نهاية الشهر الماضي تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطته حتى "الاستعادة الفعالة للسلطة الانتقالية التي يقودها المدنيون". ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء المنحل عبد الله حمدوك اليوم اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبدالله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".
وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في