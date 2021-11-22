قرارات سودانية جديدة للخررج من الأزمة والكويت واليعودية والبحرين ترحب باتفاق التحالف العربي يحذر من خطر وشيك على الملاحة بجنوب البحر الأحمر اعتقالات وطرد.. «الأسد» يتحرك ضد «حزب الله» و«الحوثيين» بقرارات مفاجئة (تفاصيل) الصرخة الحوثية تنهار رعباً من تهديدات «الشيطان الأكبر»وتسارع بتنفيذ هذا الأمر سُجلت بأسماء قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث.. تقرير يفضح 30 شركة يتخذها الحوثيون لاستيراد النفط الإيراني وغسل الأموال الفريق بن عزيز: إيران وأدواتها مصدر الشر والإرهاب في المنطقة صراع الاجنحة الحوثية يتصاعد..فصيل «صعدة» يوجه ضربات قاتله لجناح طيرمانات «صنعاء» .. إقالات وتصفيات جسدية حصدت رؤوس كبيرة - تقرير احذروا في هذه الحالة يكون العسل مضرا مأرب تفتتح المشروع السكني للأيتام بالمحافظة ماذا قال مفتي سلطنة عُمان عن حرب أردوغان على الربا في تركيا؟
ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.
وأضافت التقارير أن التحالف رصد تحركات ونشاطا عدائيا لقوات الحوثي اليمنية باستخدام زوارق مفخخة.
وقال التحالف، إنه يتخذ إجراءات لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة. ولم تذكر التقارير مزيدا من التفاصيل.