التحالف العربي يحذر من خطر وشيك على الملاحة بجنوب البحر الأحمر

الإثنين 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وأضافت التقارير أن التحالف رصد تحركات ونشاطا عدائيا لقوات الحوثي اليمنية باستخدام زوارق مفخخة.

وقال التحالف، إنه يتخذ إجراءات لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة. ولم تذكر التقارير مزيدا من التفاصيل.