الفريق بن عزيز: إيران وأدواتها مصدر الشر والإرهاب في المنطقة

الأحد 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، "ان إيران وأدواتها هم مصدر الشر والإرهاب والفوضى والعبث في المنطقة".

جاء في مداخلة له، اليوم الأحد، أثناء مشاركته في حوار المنامة 2021م، المنعقد في مملكة البحرين.

ولفت بن عزيز إلى إن "مليشيا الحوثي الكهنوتية لا تريد السلام وقابلت كل الاتفاقيات والمبادرات الرامية لإحلال السلام بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل".

وأوضح أنه "لمن غير الصواب من يعتقد أنه بالإمكان التعايش مع هذه المليشيا الإرهابية".

وأشار إلى تجارب الحكومة في الاتفاقات مع مليشيا الحوثي الإيرانية والتي كانت نتائجها هي اجتياح الدولة والسيطرة على مؤسساتها الدستورية.

وطالب رئيس هيئة الأركان، من حوار المنامة، ان يدعم موقف الحكومة الشرعية في حسم المعركة الوطنية على الأرض وإنهاء الانقلاب الحوثي وإفشال المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.

يشار إلى أن المجتمعون في حوار المنامة ناقشوا الدعم الايراني للمليشيا في المنطقة، وخاصة المليشيا الحوثية الانقلابية وأبعاد هذا الدعم على الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.