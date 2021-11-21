مأرب تفتتح المشروع السكني للأيتام بالمحافظة

الأحد 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، المشروع السكني للأيتام في حي الروضة شمال مدينة مأرب نفذته مؤسسة البركة التنموية الخيرية بتكلفة بلغت 650 ألف دولار.

وأكد الوكيل مفتاح، أهمية المشروع لمعالجة مشكلة الإيواء لدى أسر الأيتام المستهدفة باعتبارها من أهم المشاكل التي يعاني منها الأيتام والنازحين في محافظة مأرب بشكل عام نتيجة الازدحام السكاني غير المسبوق في مدينة مأرب التي تأوي أكثر من 2 مليون و300 ألف نازح في ظل استمرار حركة النزوح إليها بشكل يومي .

ودعا الوكيل مفتاح، المنظمات المحلية والدولية إلى تركيز تدخلاتها الإنسانية القادمة على مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي تحقق جانباً من الجوانب التنموية وتضع حلولاً مستدامة لمشاكل الأيتام والنازحين بدلاً من التركيز على المشاريع الطارئة التي لا تغطي احتياجات النازحين ولا تخفف إلا جزءا بسيطا من معاناتهم .

من جانبه أوضح رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة البركة الدكتور محمد السودي، أن المشروع يتضمن 60 وحدة سكنية وتتكون كل وحدة سكنية من ثلاث غرف وحمام ومطبخ مع الأثاث مبنية في مساحة 60 مترا مربعا..

مشيرا إلى أن مؤسسة البركة استهدفت بهذا المشروع 60 أسرة من أسر الأيتام الأشد احتياجاً التي فقدت معيلها ولا تمتلك سكنها الخاص.