ماذا قال مفتي سلطنة عُمان عن حرب أردوغان على الربا في تركيا؟

الأحد 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أشاد مفتي سلطنة عمان، أحمد بن حمد الخليلي، بتخفيض تركيا سعر الفائدة على العملة المحلية، سعيا إلى التخلص منها.

وقال الخليلي في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، السبت: "إنا لنحيّي الحكومة التركية المسلمة الشقيقة ممثلة في قيادتها المسددة، في توجهها إلى تطهير اقتصادها من رجس الربا، الذي لعن اللّٰه آكله وموكله وكاتبه وشاهديه".

ودعا مفتي عمان جميع الحكومات الإسلامية إلى التعاون على ذلك، راجيا من منظمة التعاون الإسلامي "تبني هذا المشروع بعزمٍ وجد؛ ليكون اقتصاد الأمة إسلاميا خالصا".

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال كلمة له في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، الأربعاء الماضي، أن حكومته عازمة على إزالة "آفة الفائدة" المرتفعة عن عاتق شعبها.

وقال: "الفائدة هي السبب، والتضخم هو النتيجة"، مشددا على أن حكومته "لن تسمح بأن يكون شعبها ضحية لمعدلات الفائدة المرتفعة".

وواصلت الليرة التركية هبوطها، إلى أدنى مستوى جديد لها، حيث تراجعت في آخر تداول لها 6% عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة.