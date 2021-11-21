لماذا سحب أردوغان 17 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة؟

الأحد 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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تقدر قيمة التعويضات في الدعاوى القضائية التي تنازل عنها أردوغان 4 ملايين و460 ألف ليرة تركية

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سحب 17 دعوى قضائية رفعها سابقا ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

وتقدر قيمة التعويضات في الدعاوى القضائية التي تنازل عنها أردوغان 4 ملايين و460 ألف ليرة تركية.

وذكر أردوغان في كلمته أمام نواب حزب العدالة والتنمية الأربعاء الماضي، أنه سحب دعاوى قضائية رفعها ضد كليتشدار أوغلو قائلا: "يا سيد كمال، ألم أسحب دعاوى قضائية ضدك؟.. لقد قمت بذلك لكنك لم تعرف قيمة ذلك".

تصريحات أردوغان جاءت بعد حديث كليتشدار أوغلو عن طلب "العفو" من قطاعات في الشعب التركي تضررت سابقا من حزب الشعب الجمهوري.

وقال حسين آيدن محامي الرئيس التركي، إن أردوغان تنازل عن 17 دعوى قضائية ضد كليتشدار أوغلو قدمت ما بعد 15 تموز/ يوليو 2016.

وكان كليتشدار أوغلو، في مقطع فيديو نشره على صفحته في "تويتر"، أشار إلى أنه سيبدأ حملة "المسامحة"، قائلا: "صحيح أنها لا تغير أخطاء الماضي، لكنها ستنقذ المستقبل"، مضيفا: "ارتكب حزبنا أخطاء في الماضي، وقررت الخروج في طريق "المسامحة"".