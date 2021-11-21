لاعب ينتقم من الحكم بعد قرار طرده – فيديو

الأحد 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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في المباراة التي حددت هبوط نادي كونفينكا من الدوري البرازيلي الدرجة الثانية، كان نيتو بيرولا بطلا لمشهد مؤسف خلال مواجهة فريقه ضد بونتي بريتا السبت، ضمن الجولة قبل الأخيرة للدوري.

وفي الدقيقة 39 من الشوط الثاني، عندما كانت المباراة تشير لتقدم 1-0 بونتي بريتا والنتيجة تقلص فرص كونفينكا الضئيلة لمواصلة حلمه بالبقاء في دوري الدرجة الثانية، حصل المهاجم بيرولا على البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء.

وبعد أن أدرك مهاجم كونفينكا أنه سيطرد، ركل الحكم ويلتون بيريرا سامبايو في قدمه، مبديا عدم رضاه عن العقوبة.

وكأن هذا لم يكن كافيا، توجه المهاجم مرة أخرى نحو الحكم وحاول الاشتباك معه لفظيا، لكن اللاعبين قاموا بإبعاده من أجل الخروج من الملعب.

وبهذا الفوز، أفلت بونتي بريتا من الهبوط صاعدا إلى المركز الرابع عشر في ترتيب فرق الدوري، برصيد 46 نقطة.

فيما جعلت الهزيمة فريق كونفينكا في المركز الـ19 (قبل الأخير) بعد خوض 37 جولة، محققا الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر 19 مباراة.

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