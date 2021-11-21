تطورات متسارعة في السوادن واتفاق جديد بين العسكر والمدنيين

الأحد 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شهدت الساحة السودانية خلال الساعات الماضية تطورات متسارعة، إذ أوضحت مراسلة العربية أن هناك اجتماعا مرتقبا للمجلس السيادي واللجنة الدستورية أيضاً اليوم الاحد للاعلان عن الاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه بين المكونين المدني والعسكري.

كما أوضحت أن رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك توجه إلى القصر الرئاسي، من أجل لقاء قائد القوات المسلحة عبد الفتاح الرهان.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس بين الجانبين (البرهان وحمدوك) نص على عدة بنود على رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين منذ يوم 25 أكتوبر الماضي، حين فرض الجيش الاجراءات الاستثنائية وحل الحكومة.

كما تضمن إعداد ميثاق لإدارة المرحلة المقبلة، وتأمين إستمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين في حكم البلاد.

كذلك، تضمن ضرورة التوافق بين الطرفين على الإصلاح.

هذا وأوضحت المصادر أن الاتفاق أعدته لجان قانونية مشتركة من الطرفين.