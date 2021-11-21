برنامج الغذاء العالمي: أزمة مدمرة لملايين العائلات في اليمن تطورات متسارعة في السوادن واتفاق جديد بين العسكر والمدنيين مصر تعلن حالة الطوارئ القصوى وتلغي اجازة الأطقم الطبية بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. الحوثي ارتكب جرائم مروعة بحق الطفولة في اليمن شركة طيران جديدة تدشن أولى رحلاتها الى مطار عدن الدولي المبعوث الخاص باليمن يصل القاهرة للقاء عددا من كبار المسئولين المصريين مسئول في الشرعية يحذير من خطر آخر يتجاوز سعي الحوثي الإستحواذ على السلطة ويشيد بصمود مأرب في محفل دولي كبير السلال يبحث مع مسئول كندي الدور التخريبي لإيران والأخير يبدي مخاوف بلاده الجيش يعلن تحرير مديرية حيس بالكامل والقوات المشتركة تتقدم باتجاه الجراحي وجبل رأس وتسيطر على مواقع جديدة.. آخر المستجدات تصريحات جديدة لوزير الخارجية اليمني حول خطورة نجاح مشروع إيران في اليمن
قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان احمد عرمان "ان مليشيات الحوثي تسببت بقتل الطفولة في اليمن بعد ان مارست انتهاكات مروعة بحق الأطفال اليمنيين في تحدي واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية ".
وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفل "انه في ظل استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي بحقوق الطفولة قامت باستخدام عشرات الآلاف من الأطفال الذين تصل أعمارهم دون الثامنة عشر في الجبهات منذ انقلابها على السلطة في ٢٠١٤م ."
وأشار الوزير الى ان مليشيات الحوثي استخدمت الاطفال كدروع بشرية واستخدمتهم في النقاط العسكرية ومخبرين .. فضلا عن قصفها العشوائي لعدد من المناطق الآهلة بالسكان والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء كما تسببت الألغام التي زرعتها في المزارع والطرقات والمناطق السكنية في مقتل عدد كبير من الأطفال ومنهم من اصيب بعاهات دائمة وفقد أحد أطرافه أو كليهما دون مراعاة لحياة المدنيين.
وأكد أن استخدام مليشيات الحوثي للمدارس والمنشأت التعليمية وتحويلها إلى معسكرات ومخازن للأسلحة وتدميرها من خلال قصفها العشوائي بالصواريخ وقذائف المدفعية يعد انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على جماعات الحوثي للكف عن هذه الانتهاكات والوقوف بجدية لحماية اطفال اليمن من التصرفات التعسفية وعمليات التجنيد الواسعة وتقديم الدعم للحكومة لمساعدتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تجنيد الاطفال واستخدامهم في النزاع المسلح .