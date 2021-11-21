شركة طيران جديدة تدشن أولى رحلاتها الى مطار عدن الدولي

الأحد 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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دشنت شركة طيران كينية، أولى رحلاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وقال إعلام وزارة النقل: بناء على توجهات وزارة النقل ممثلة بمعالي الوزير الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، في فتح الأجواء واستقطاب شركات الطيران الخاصة العربية والأجنبية، تم منح شركة "سيف آير" الكينية، الموافقة من قبل هيئة الطيران المدني لتسيير رحلات على خط (عدن/نيروبي).

ودشنت الشركة أولى رحلاتها يوم الخميس الماضي 18/11/2021 إلى مطار عدن الدولي.

يذكر انه لدى وزارة النقل خطة توسعية تهدف إلى تقديم التسهيلات لشركات الطيران الأجنبية واستئناف الرحلات التي كانت تُسير ما قبل الحرب شرط الالتزام بأنظمة ولوائح هيئة الطيران المدني والأرصاد وفق اعلام الوزارة.