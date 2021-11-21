شركة طيران جديدة تدشن أولى رحلاتها الى مطار عدن الدولي المبعوث الخاص باليمن يصل القاهرة للقاء عددا من كبار المسئولين المصريين مسئول في الشرعية يحذير من خطر آخر يتجاوز سعي الحوثي الإستحواذ على السلطة ويشيد بصمود مأرب في محفل دولي كبير السلال يبحث مع مسئول كندي الدور التخريبي لإيران والأخير يبدي مخاوف بلاده الجيش يعلن تحرير مديرية حيس بالكامل والقوات المشتركة تتقدم باتجاه الجراحي وجبل رأس وتسيطر على مواقع جديدة.. آخر المستجدات تصريحات جديدة لوزير الخارجية اليمني حول خطورة نجاح مشروع إيران في اليمن الحوثيون يطلقون سراح 30 من موظفي السفارة الامريكية بصنعاء عاجل: مصرع 2 من كبار قيادات مليشيا الحوثي في الحديدة أموال منهوبة وتجارة المخدرات تعصف بداخلية الإنقلاب ومصادر تفضح خلافات الأسرة الحوثية دولة عربية تكشف امتلاكها مفاعلا نوويا تصل طاقته لـ5 ميغاواط
دشنت شركة طيران كينية، أولى رحلاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.
وقال إعلام وزارة النقل: بناء على توجهات وزارة النقل ممثلة بمعالي الوزير الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، في فتح الأجواء واستقطاب شركات الطيران الخاصة العربية والأجنبية، تم منح شركة "سيف آير" الكينية، الموافقة من قبل هيئة الطيران المدني لتسيير رحلات على خط (عدن/نيروبي).
ودشنت الشركة أولى رحلاتها يوم الخميس الماضي 18/11/2021 إلى مطار عدن الدولي.
يذكر انه لدى وزارة النقل خطة توسعية تهدف إلى تقديم التسهيلات لشركات الطيران الأجنبية واستئناف الرحلات التي كانت تُسير ما قبل الحرب شرط الالتزام بأنظمة ولوائح هيئة الطيران المدني والأرصاد وفق اعلام الوزارة.