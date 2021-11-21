المبعوث الخاص باليمن يصل القاهرة للقاء عددا من كبار المسئولين المصريين

الأحد 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد مباحثات حول سبل حل أزمة اليمن.

وقال مكتب غروندبيرغ في تغريدة عبر تويتر: سيلتقى المبعوث الأممي خلال زيارته لمصر عددا من كبار المسئولين المصريين وجامعة الدول العربية لاستعراض آخر التطورات على الساحة اليمنية على ضوء جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين اليمنيين.