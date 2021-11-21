شركة طيران جديدة تدشن أولى رحلاتها الى مطار عدن الدولي المبعوث الخاص باليمن يصل القاهرة للقاء عددا من كبار المسئولين المصريين مسئول في الشرعية يحذير من خطر آخر يتجاوز سعي الحوثي الإستحواذ على السلطة ويشيد بصمود مأرب في محفل دولي كبير السلال يبحث مع مسئول كندي الدور التخريبي لإيران والأخير يبدي مخاوف بلاده الجيش يعلن تحرير مديرية حيس بالكامل والقوات المشتركة تتقدم باتجاه الجراحي وجبل رأس وتسيطر على مواقع جديدة.. آخر المستجدات تصريحات جديدة لوزير الخارجية اليمني حول خطورة نجاح مشروع إيران في اليمن الحوثيون يطلقون سراح 30 من موظفي السفارة الامريكية بصنعاء عاجل: مصرع 2 من كبار قيادات مليشيا الحوثي في الحديدة أموال منهوبة وتجارة المخدرات تعصف بداخلية الإنقلاب ومصادر تفضح خلافات الأسرة الحوثية دولة عربية تكشف امتلاكها مفاعلا نوويا تصل طاقته لـ5 ميغاواط
وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد مباحثات حول سبل حل أزمة اليمن.
وقال مكتب غروندبيرغ في تغريدة عبر تويتر: سيلتقى المبعوث الأممي خلال زيارته لمصر عددا من كبار المسئولين المصريين وجامعة الدول العربية لاستعراض آخر التطورات على الساحة اليمنية على ضوء جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين اليمنيين.