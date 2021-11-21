السلال يبحث مع مسئول كندي الدور التخريبي لإيران والأخير يبدي مخاوف بلاده

الأحد 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بحث سفير اليمن في اوتاوا جمال السلال مع رئيس الدائرة العامة للجزيرة ودول الخليج بوزارة الخارجية الكندية نيل برنان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بالاضافة الى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية .

واكد السلال حرص الحكومة اليمنية على انهاء الحرب واحلال السلام وفق المرجعيات المتفق عليها ..لافتا الى ما ورد في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الامن الذي يؤكد على الدور التخريبي للنظام الايراني كشريك لمليشيات الحوثي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في اليمن وبخاصة في مارب، وإفشال الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام وإطالة امد الحرب وتورط النظام الإيراني في دعم وتهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي .

كما اطلع السفير السلال المسؤول الكندي على الوضع الخطير الذي تشكله سفينة النفط العائمة صافر والتي قد تؤدي إلى أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر والمناطق المجاورة، واكد على أهمية امن البحر الأحمر وحرية الملاحة باعتبار مضيق باب المندب والبحر الأحمر شريان رئيس للتجارة الدولية ويربط الشرق بالغرب.

من جهته، جدد المسؤول الكندي دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن واستمرار دعم كندا للحل السياسي من اجل انهاء الحرب واحلال السلام واعادة الاستقرار في اليمن ودعم بلاده للجهود الإنسانية في اليمن.

كما عبر عن مخاوف بلاده من النتائج الكارثية على البيئة في البحر الاحمر والاضرار التي يمكن ان تحدث نتيجة عدم معالجة وضع السفينة صافر.