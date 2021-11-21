الجيش يعلن تحرير مديرية حيس بالكامل والقوات المشتركة تتقدم باتجاه الجراحي وجبل رأس وتسيطر على مواقع جديدة.. آخر المستجدات

الأحد 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلنت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد، تحرير كامل مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مديرية حيس بالكامل تحت سيطرة أبطال القوات المشتركة.

وأكد مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية واستعادة عدد من الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر المتنوعة، بعد أن خلفتها عناصر المليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال.

ومنذ أيام دارت مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة والحوثيين في عدة مناطق جنوبي الحديدة وسط تقدم للطرف الأول.

وأعلنت القوات المشتركة والمقاومة التهامية ايضا استعادة السيطرة الكاملة على مديرية حيس، مشيرة إلى أنها تواصل التقدم شمالاً لاستعادة السيطرة على مديرية الجراحي جنوب شرقي محافظة الحديدة.

وسيطرت القوات المشتركة على مناطق جديدة في الجراحي وجبل رأس جنوب الحديدة.

وقالت مصادر محلية ان القوات المشتركة سيطرت الساعات الماضية على منطقة البغيل جنوبي مديرية الجراحي، وجبل محور العبد في مديرية جبل رأس.

وكانت القوات قد تمكنت خلال الساعات الماضية من السيطرة على خط الإمداد للميليشيات عند مفرق العدين الذي يربط محافظتي اب والحديدة وواصلت التقدم شرقاً باتجاه السلسلة الجبلية.

ويوم امس، قتل قياديان بارزان هما محمد عبدالله شرف أبو طالب، وعبدالله الرحومي، مع عدد من عناصر الميليشيا بغارة لطيران التحالف بمديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

والقيادي الحوثي أبو طالب يشغل منصباً في جهاز "الأمن الوقائي" التابع للميليشيا.