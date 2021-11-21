الحوثيون يطلقون سراح 30 من موظفي السفارة الامريكية بصنعاء عاجل: مصرع 2 من كبار قيادات مليشيا الحوثي في الحديدة أموال منهوبة وتجارة المخدرات تعصف بداخلية الإنقلاب ومصادر تفضح خلافات الأسرة الحوثية دولة عربية تكشف امتلاكها مفاعلا نوويا تصل طاقته لـ5 ميغاواط ضربات نوعية وخاطفة في تدمير مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي والميليشيات تروّج لانتصارات وهمية تفاصيل انهيار حوثي في ثاني أيام العملية العسكرية للقوات المشتركة باتجاه تعز وإب مسام تعلن إتلاف أكثر من 289ألف لغم زرعتها المليشيات الحوثية في مختلف المحافظات تطورات عاجلة من جبهات حيس.. الحوثي يجر أذيال الهزيمة والمشتركة تنتزع مناطق جديدة ومواقع حاكمة - تفاصيل مليشيات الحوثي تعلن مصادرة جميع أموال وممتلكات قرابة 56 عسكرياً من مؤيدي الشرعية بينهم نجل الرئيس "هادي" - أسماء قريبًا.. 5 ميزات مطورة من واتساب لهواتف أندرويد وآيفون
كشف مسؤول بالخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن إطلاق مليشيا الحوثي 30 من موظفي سفارتها بالعاصمة صنعاء، مؤكدة أنه ما يزال هناك محتجزون.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤول أمريكي قوله، أن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، قاد جهود أثمرت عن إطلاق مليشيا الحوثي 30 موظفا يمنيا من موظفي السفارة بصنعاء، مؤكدا بقاء أخرين.
وأوضح المسؤول الأمريكي، «تم احتجاز 39 من موظفينا المحليين في صنعاء الشهر الماضي، وقد تم إطلاق سراحهم بجهود دبلوماسية قادها المبعوث الأميركي إلى اليمن في المنطقة، وبدعم شركائنا الدوليين، وما زال عدد من موظفينا محتجزين حتى الآن».
من جانبه، وصف تيم لنيدركينغ المبعوث الأميركي إلى اليمن اقتحام الحوثيين لمقر السفارة الأميركية في صنعاء واحتجاز الموظفين اليمنيين بـ«الأعمال الفظيعة وغير المقبولة على الإطلاق».
هذا وتصاعدت الإدانات الدولية ضد جماعة الحوثي بعد اقتحامها لمقر السفارة الأميركية في صنعاء، واحتجاز موظفيها المحليين، ومصادرة ممتلكاتها، حيث أدانت بريطانيا وألمانيا السلوك الحوثي مطالبين بالإطلاق الفوري للموظفين ومغادرة السفارة.