الحوثيون يطلقون سراح 30 من موظفي السفارة الامريكية بصنعاء

الأحد 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كشف مسؤول بالخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن إطلاق مليشيا الحوثي 30 من موظفي سفارتها بالعاصمة صنعاء، مؤكدة أنه ما يزال هناك محتجزون.



ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤول أمريكي قوله، أن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، قاد جهود أثمرت عن إطلاق مليشيا الحوثي 30 موظفا يمنيا من موظفي السفارة بصنعاء، مؤكدا بقاء أخرين.



وأوضح المسؤول الأمريكي، «تم احتجاز 39 من موظفينا المحليين في صنعاء الشهر الماضي، وقد تم إطلاق سراحهم بجهود دبلوماسية قادها المبعوث الأميركي إلى اليمن في المنطقة، وبدعم شركائنا الدوليين، وما زال عدد من موظفينا محتجزين حتى الآن».



من جانبه، وصف تيم لنيدركينغ المبعوث الأميركي إلى اليمن اقتحام الحوثيين لمقر السفارة الأميركية في صنعاء واحتجاز الموظفين اليمنيين بـ«الأعمال الفظيعة وغير المقبولة على الإطلاق».



هذا وتصاعدت الإدانات الدولية ضد جماعة الحوثي بعد اقتحامها لمقر السفارة الأميركية في صنعاء، واحتجاز موظفيها المحليين، ومصادرة ممتلكاتها، حيث أدانت بريطانيا وألمانيا السلوك الحوثي مطالبين بالإطلاق الفوري للموظفين ومغادرة السفارة.