عاجل: مصرع 2 من كبار قيادات مليشيا الحوثي في الحديدة

الأحد 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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تستمر القوات المشتركة بالتقدم جنوب محافظة الحديدة، وسط خسائر كبيرة لميليشيا الحوثي، شملت مقتل قياديين وتدمير مراكز مهمة.

فقد أفاد مصدر عسكري، اليوم الأحد، بأن قياديَيْن حوثيين قتلا في منطقة جبل راس جنوب المحافظة، بالإضافة إلى تدمير التحالف مركزاً للقيادة والسيطرة.

كما أوضح أن القياديين هما محمد عبدالله شرف أبو طالب، وعبدالله الرحومي، مشيراً إلى أنهما قتلا مع عدد من عناصر الميليشيا بغارة لطيران التحالف بمديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

كذلك، أضاف أن القيادي الحوثي أبو طالب يشغل منصباً في جهاز "الأمن الوقائي" التابع للميليشيا.