الحوثيون يطلقون سراح 30 من موظفي السفارة الامريكية بصنعاء عاجل: مصرع 2 من كبار قيادات مليشيا الحوثي في الحديدة أموال منهوبة وتجارة المخدرات تعصف بداخلية الإنقلاب ومصادر تفضح خلافات الأسرة الحوثية دولة عربية تكشف امتلاكها مفاعلا نوويا تصل طاقته لـ5 ميغاواط ضربات نوعية وخاطفة في تدمير مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي والميليشيات تروّج لانتصارات وهمية تفاصيل انهيار حوثي في ثاني أيام العملية العسكرية للقوات المشتركة باتجاه تعز وإب مسام تعلن إتلاف أكثر من 289ألف لغم زرعتها المليشيات الحوثية في مختلف المحافظات تطورات عاجلة من جبهات حيس.. الحوثي يجر أذيال الهزيمة والمشتركة تنتزع مناطق جديدة ومواقع حاكمة - تفاصيل مليشيات الحوثي تعلن مصادرة جميع أموال وممتلكات قرابة 56 عسكرياً من مؤيدي الشرعية بينهم نجل الرئيس "هادي" - أسماء قريبًا.. 5 ميزات مطورة من واتساب لهواتف أندرويد وآيفون
نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن عمليات نوعية في صنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفاً عسكرياً للميليشيات الحوثية، كما أعلن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب 19 عملية مساندة للقوات المشتركة في الساحل الغربي.
وأوضح التحالف، وفق تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي، وقضت على أكثر من 70 عنصراً إرهابياً، في مأرب والبيضاء.
وانهارت خطوط الميليشيات الحوثية في الساحل الغربي خلال ثاني أيام إطلاق القوات اليمنية المشتركة عمليات عسكرية خارج المناطق المحكومة بـ{اتفاق استوكهولم»، باتجاه محافظتي إب وتعز من الجهة الغربية. وشملت عمليات التحالف مركز قيادة وسيطرة، وموقعاً لتخزين وتوجيه الطائرات المسيّرة، ونقاط إمداد وتموين.
في المقابل، اتجهت ميليشيا الحوثي لخلق انتصارات وهمية، في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها بعد تكبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث روجت استهدافها لمطار مدني وقواعد عسكرية سعودية.