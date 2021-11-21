تطورات عاجلة من جبهات حيس.. الحوثي يجر أذيال الهزيمة والمشتركة تنتزع مناطق جديدة ومواقع حاكمة - تفاصيل مليشيات الحوثي تعلن مصادرة جميع أموال وممتلكات قرابة 56 عسكرياً من مؤيدي الشرعية بينهم نجل الرئيس "هادي" - أسماء قريبًا.. 5 ميزات مطورة من واتساب لهواتف أندرويد وآيفون مقاتلات التحالف تصطاد رؤوس قيادات حوثية رفيعة مشاهد جديدة تظهر تقدم القوات المشتركة بإتجاه الحدود الإدارية لمحافظتي إب وتعز وتحرير عدة قرى جنوبي «حيس» الفريق «بن عزيز» يلتقي قائد قوات البحرية الأمريكية الوسطى قائد الأسطول الخامس زوجة رئيس جهاز المخابرات العسكرية تتعرض سيارتها للسرقة سلطان عمان يصل إلى قطر .. تفاصيل فصائل شيعية عراقية تهدد بالحرب على القوات الأمريكية السماح بدخول سفينتي نفط إلى الحديدة
واصلت القوات المشتركة تقدمها، في الساعات الماضية، شمال مديرية حيس بعد سيطرتها على مفرق العدين الرابط بين مديرية حيس بمحافظة الحديدة ومديرية العدين بمحافظة اب.
وذكر المركز الاعلامي للجيش بأن القوات المشتركة تمكنت خلال الساعات القليلة الماضية من تحرير مناطق جديدة ومواقع حاكمة كانت تستخدمها المليشيات الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة... مؤكدًا مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية واستعادة عدد من الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر المتنوعة بعد أن خلفتها عناصر المليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال جنوب محافظة الحديدة.
وكانت القوات المشتركة قد حققت انتصارات عسكرية كبيرة خلال اليومين الماضيين جنوب حيس وغرب محافظة تعز، ضمن خطة إعادة الانتشار للقوات المشتركة.