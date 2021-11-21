تطورات عاجلة من جبهات حيس.. الحوثي يجر أذيال الهزيمة والمشتركة تنتزع مناطق جديدة ومواقع حاكمة - تفاصيل

الأحد 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 335

واصلت القوات المشتركة تقدمها، في الساعات الماضية، شمال مديرية حيس بعد سيطرتها على مفرق العدين الرابط بين مديرية حيس بمحافظة الحديدة ومديرية العدين بمحافظة اب.

وذكر المركز الاعلامي للجيش بأن القوات المشتركة تمكنت خلال الساعات القليلة الماضية من تحرير مناطق جديدة ومواقع حاكمة كانت تستخدمها المليشيات الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة... مؤكدًا مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية واستعادة عدد من الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر المتنوعة بعد أن خلفتها عناصر المليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال جنوب محافظة الحديدة.

وكانت القوات المشتركة قد حققت انتصارات عسكرية كبيرة خلال اليومين الماضيين جنوب حيس وغرب محافظة تعز، ضمن خطة إعادة الانتشار للقوات المشتركة.