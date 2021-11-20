مليشيات الحوثي تعلن مصادرة جميع أموال وممتلكات قرابة 56 عسكرياً من مؤيدي الشرعية بينهم نجل الرئيس "هادي" - أسماء

السبت 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت محكمة عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء اليوم السبت، حجزها التحفظي على جميع أموال وممتلكات قرابة 56 عسكرياً بينهم نجل الرئيس عبد ربه منصور هادي بتهمة التحاقهم بتحالف دعم الشرعية وفق وكالة "سبأ" بنسختها المزورة.

وقالت الوكالة، إن المحكمة العسكرية المركزية حجزت تحفظياً على جميع ممتلكات وأموال نحو 56 عسكرياً متهماً بما وصفوها بـ "الخيانة" نتيجة التحاقهم بالتحالف وتسهيل دخول القوات المعادية إلى البلد، حد قولها.

وأضافت أن المتهمين انتحلوا أيضا صفات عسكرية وغيرها من التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، بينما كلفت المحكمة نيابتها العسكرية بتنفيذ قرار الحجز التحفظي على أموال وممتلكات المتهمين ومخاطبة الجهات المعنية بذلك.

ويأتي هذا الأجراء بعد أيام من عقوبات أمريكية وأممية على الحارس القضائي لمليشيات الحوثي الإرهابية "صالح الشاعر" بفعل إدارة ملف مصادرة أصول السياسيين والعسكريين التابعين للحكومة المعترف بها دولياً.

فيما يلي أسماء العسكريين الذين أعلن الحوثيون مصادرة أموالهم:

- اللواء الظاهري الشدادي

- اللواء رويس علي مجور

- اللواء عبدالله علي عليوه

- اللواء أحمد محمد الولي

- اللواء محمد علي مقصع

- اللواء راشد ناصر علي الجند

- اللواء علي حسن الأحمدي

-اللواء عبده حسين الترب

-العميد أمين عبدالله الوائلي

-العميد علي محسن عقيل

-العميد صالح أحمد المقدشي

-العميد جازم صالح الحدي

-العميد عبدالحميد السوسوة

-العميد محمد علي ابو لحوم

-العميد عبدالعزيز قائد الشميري

-العميد حسين زيد خيران

-العميد عبدالرب قاسم الشدادي

-العميد صالح عامر معوضة

-العميد أحمد حسين مبهيط

-العميد علي محمد الحاوري

-العميد فايد علي الشاطر

-العميد سلطان علي العرادة

-العميد علي محمد القوسي

-العميد سيف عبدالرب الشدادي

-العقيد أحمد ناجي الطلوع

-العقيد عاصم صالح معوضة

-العقيد حسين مسعد الحليسي

-العقيد عبده أحمد النزيلي

-العقيد أحمد علي المرهبي

-العقيد محمد ناجي الغادر

-العقيد محمد صالح معوضة

-العقيد محمد محمد الأحمر

-العقيد محمد عبدالله الفقيه

-العقيد خالد صالح الاقرع

-العقيد عبدالرحمن الصعر

-العقيد صالح محمد الطميرة

-العقيد محسن راجح ابو لحوم

-المقدم فواز محمد الضبري

-المقدم صدام ناجي الظليمي

-المقدم عامر صالح معوضة

-المقدم علي عبدالله الفار

-الرائد ناصر عبدالرب الشدادي

-الرائد محفوظ صالح المرهبي

-الرائد خالد صالح معوضة

-النقيب عقبة صالح معوضة

-النقيب علي صالح معوضه

-النقيب قتيبة صالح معوضة

-النقيب ياسر عبدربه منصور هادي

-الملازم محمد مجاهد غشيم

-الملازم عبدالاله حسين المقدشي

-الملازم أحمد محمد المقدشي

-الملازم أكرم عبدالحميد السوسوة

-الملازم طارق حسين خيران

-الملازم هشام محمد المقدشي

-الملازم محمد محمد المقدشي

-الملازم وليد محمد عيضة