مقاتلات التحالف تصطاد رؤوس قيادات حوثية رفيعة

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تلقت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن ضربات موجعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كان آخرها مقتل عدد من قيادات المليشيا في محافظة الحديدة.
وذكرت مصادر محلية متطابقة بأن قيادات حوثية بارزة لقوا مصرعهم في الحديدة، بغارة جوية للتحالف، بينهم رئيس الأمن الوقائي بالمحافظة “محمد أبو طالب”.
يأتي هذا في الوقت الذي تدعي فيه المليشيا استهداف قواعد عسكرية بالمملكة، لأجل رفع معنويات عناصرها المنهارة على كافة الجبهات.
وكانت قوات التحالف قد أعلنت عن تكبيد المليشيا خسائر فادحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، شملت 15 استهدافاً ضد الميليشيات في محافظتي مأرب والبيضاء.
وأضافت أن عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير منظومة دفاع جوي و11 آلية عسكرية للميليشيات الحوثية في مأرب.
وأوضحت أن العمليات أدت أيضاً إلى خسائر في الأرواح بمقتل ما يزيد على 70 عنصراً من الميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء.
كما نفذ التحالف، 19 استهدافا للميليشيات بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، منوها أن عمليات الساحل الغربي استهدفت مركز قيادة وسيطرة، وموقعا لتخزين وتوجيه الطائرات المسيّرة.