مشاهد جديدة تظهر تقدم القوات المشتركة بإتجاه الحدود الإدارية لمحافظتي إب وتعز وتحرير عدة قرى جنوبي «حيس»

السبت 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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واصلت القوات المشتركة تقدمها لليوم الثاني على التوالي بعملية عسكرية واسعة في جبهات الساحل الغربي وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا الحوثية التابعة لإيران.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن العملية العسكرية المتواصلة تكللت ساعات النهار بتحرير عدة قرى متفرقة جنوب غرب، وشمال، وشمال شرق مدينة حيس.

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https://youtu.be/vTpT81ned9g

وأوضح أن وحدات نوعية خاضت مواجهات بمختلف الأسلحة ساعات الصباح الأولى وحتى الظهيرة تكللت بتحرير منطقتي القضيبة وعلي محسن جنوب غرب مدينة حيس .

وبالتزامن خاضت وحدات أخرى مواجهات شمال وشمال شرق المدينة تكللت بتحرير وتأمين مثلث العدين وتباب هامة ظلت المليشيا التابعة لإيران تستخدمها في قصف منازل المواطنين في مركز المديرية ذات الكثافة السكانية، وفقا لذات المصدر.

وأكد وقوع قتلى وجرحى وأكثر من 12 أسيرا من مقاتلي المليشيا.

وكانت القوات المشتركة أطلقت فجر أمس الجمعة 19 نوفمبر عملية عسكرية واسعة ضمن إعادة التموضع والانتشار في جبهات الساحل الغربي، وأحرزت انتصارات كبيرة حيث تم تحرير مناطق استراتيجية شمال وشمال شرق المدينة على الحدود الإدارية لمحافظتي إب وتعز وسط انهيارات في صفوف المليشيا الحوثية