الفريق «بن عزيز» يلتقي قائد قوات البحرية الأمريكية الوسطى قائد الأسطول الخامس

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التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم السبت، على هامش افتتاح مؤتمر "حوار المنامة 2021" الإستراتيجي في نسختها الـ17 بالعاصمة البحرينية المنامة، قائد قوات البحرية الأمريكية الوسطى قائد الأسطول الخامس الفريق بحري براد كوبر.
وناقش اللقاء، مختلف الأوضاع في بلادنا وفي مقدمتها الأوضاع العسكرية والقتالية على امتداد جبهات القتال والمعارك التي تخوضها قواتنا المسلحة مسنودة بتحالف دعم الشرعية في سبيل استعادة الدولة ودحر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وتأمين اليمن والمنطقة من المخططات الإيرانية التخريبية الإرهابية.
وأشاد رئيس هيئة الأركان، خلال اللقاء، بالموقف الأمريكي الداعم للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجهودها في إحلال السلام الدائم في بلادنا، لافتاً إلى أهمية عودة الدعم الأمريكي لخفر السواحل اليمنية في سبيل مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة للمليشيات.
من جانبه أكد، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية باستمرار بلاده في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وقواته المسلحة في معركة استعادة الدولة وتأمين اليمن والمنطقة وطرق الملاحة الدولية.