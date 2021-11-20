فصائل شيعية عراقية تهدد بالحرب على القوات الأمريكية

السبت 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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هددت فصيل كتائب "سيد الشهدا" في العراق الموالية لإيران القوات الأمريكية في البلاد بأن الحرب ستكون مفتوحة عليهم حال لم يتم انسحابهم بعد انتهاء مهلة وجود قواتها القتالية في العراق بنهاية العام 2021.

ومن جانبه، صرح كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم فصيل كتائب "سيد الشهداء"، أن الحكومة استنفذت كل جهودها من خلال التوقيتات التي أعلنت عنها خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فتح باب التطوع في كتائب "سيد الشهداء" وإعلانه رفع الجاهزية في صفوف قواته لما أسماه بـ "المواجهة الحاسمة والتاريخية" مع القوات الأمريكية.

ويتواجد حاليًا في العراق ما يقرب من 3500 جندي أجنبي بينهم 2500 أميركي ومن المفترض أن يتم انسحابهم بنهاية العام الحالي 2021.