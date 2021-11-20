السماح بدخول سفينتي نفط إلى الحديدة

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أعلنت الحكومة اليمنية، السبت 20 نوفمبر/تشرين الثاني، أنها سمحت بدخول سفينتي نفط إلى مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين غربي البلاد.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان عبر "تويتر": "على الرغم من نهب الحوثيين لعائدات الحديدة، إلا أن الحكومة اليمنية ستسهل دخول سفينتي وقود إلى الحديدة".
وأعربت عن "أملها في أن يصل النفط إلى المستفيدين المقصودين"، دون تفاصيل أخرى.
وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من حين لآخر شحا كبيرا في الوقود، فيما تتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.
وتشترط الحكومة اليمنية أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة، في حساب لا يخضع لسيطرة الحوثيين واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، فيما يرفض الحوثيون ذلك ما جعل أزمة ملف الوقود مستمرة حتى اليوم.