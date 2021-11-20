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التحالف يعلن تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثيين بـ”عملية نوعية“

السبت 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قدرات مليشيات الحوثي الإرهابية في ثلاث محافظات يمنية.
 
وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن" نفذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفاً عسكرياً لقدرات المليشيا الحوثية".
 
وأضاف، أن "الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات"، مشيرا إلى أن العملية النوعية هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية لمصادر التهديد.
 
كما أعلن التحالف في بيان آخر، أنه نفذ (15) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.
 
وقال البيان، إن "الاستهدافات دمرت ( 11 ) آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي والقضاء على أكثر من (70) عنصراً إرهابياً".
 
وأعلن التحالف ايضا، أنه نفذ (19) عملية استهداف بالساحل الغربي (جنوب الحديدة) لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
 
وأضاف، أن عمليات الساحل الغربي استهدفت مركز قيادة وسيطرة، وموقع لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة، ونقاط إمداد وتموين.
 
وأكد التحالف الذي تقوده السعودية، دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم" .
 

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