الأرض على موعد مع حدث فلكي لم يحدث من 580 عاماً

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سيكون كوكب الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 عاما وسيتسمر لما يقرب 3 ساعات ونصف.
وبحسب العلماء فإن الخسوف سيكون الأطول وقد يشاهد في العديد من مناطق العالم بما في ذلك أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وشرق آسيا وأستراليا وعبر المحيط الهادئ، إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك.
ويحدث الخسوف عندما تقع الأرض بين القمر والشمس، مما يجعل الأرض تحجب ضوء الشمس عن القمر
وعلى عكس كسوف الشمس، ليست هناك حاجة لارتداء نظارات واقية عند مشاهدة خسوف القمر ويمكن مشاهدته بأمان بالعين المجردة.