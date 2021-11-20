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السعودية تكشف عن شروط الصلاة في المسجد النبوي

السبت 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات
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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، شروط الصلاة في المسجد النبوي، مؤكدة أنها لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق "اعتمرنا" ولا تحتاج إلى موعد.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن الصلاة في المسجد النبوي لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق "اعتمرنا" ولا تحتاج إلى موعد، ولكن يشترط إبراز تطبيق "توكلنا" وأن تكون الحالة الصحية للشخص "محصنا بجرعتين" ضد فيروس كورونا أو "محصنا متعافيا"، أو "محصنا" بجرعة أولى وأكمل 14 يوما".

وأشارت إلى أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، أما الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيشترط فيهما إصدار تصريح عبر تطبيق "اعتمرنا"، داعية إلى متابعة التطبيق باستمرار لإمكانية الحجز حسب الأوقات المتاحة.

ولفتت إلى أن "الدخول للمسجد النبوي يتم بموجب إبراز تطبيق "توكلنا" وأن تكون الحالة الصحية "محصنا بجرعتين" أو "محصنا متعافيا" أو "محصنا بجرعة أولى وأكمل 14 يوما".

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