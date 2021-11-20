دحر مليشيا الحوثي من عدد من المواقع جنوب وغرب مأرب

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أعلنت قوات الجيش الوطني، السبت 20 نوفمبر/تشرين ثاني، استعادة عدة مواقع عسكرية من قبضة مليشيات الحوثي الإيرانية جنوب وغرب مأرب شمال شرقي اليمن.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تدحر مليشيا الحوثي الإيرانية من عدّة مواقع جنوب وغرب مارب وتكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح".
وأضاف، أن "مدفعية الجيش تدمر 3 أطقم تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية بما عليها من عتاد جنوب مأرب وطيران التحالف يدمر 5 آليات قتالية أخرى بينها عربة مدرعة".
وأوضح موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، أن "قوات الجيش والمقاومة هجمات واسعة على عدة مواقع للمليشيا الحوثية في جبهة ذنه، تمكنت خلالها من دحر المليشيا من عدد من المواقع ومقتل وجرح وأسر العشرات من عناصرها".
وتابع: "بالتزامن، تمكنت قوات الجيش والمقاومة عقب هجوم عكسي نفذته في جبهة أم ريش، من تحرير العديد من المواقع وتكبيد المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة".