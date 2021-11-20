القوات المشتركة تقترب من مدينة البرح الإستراتيجية وتعلن السيطرة على مثلث العدين باتجاه إب.. آخر المستجدات

السبت 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت القوات المشتركة، اليوم السبت، السيطرة على مناطق جديدة باتجاه محافظتي إب وتعز.

حيث اعلنت، اليوم سيطرتها على مثلث العدين شمال حيس بمحافظة الحديدة، بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.

ويوم امس ذكرت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة حررت جبل عمر وسلسلة جبال الأعوج شرقي حيس، وقطعت خط حيس - العدين بمحافظة إب الذي يُعد أهم خط إمداد لعناصر الميليشيا الحوثية في مناطق جنوبي الحديدة والريف الغربي لتعز.

وباتجاه تعز سيطرت القوات المشتركة اليوم السبت ناريا على مدينة البرح الاستراتيجية غرب تعز.

وتمكنت القوات -بحسب مصادر محلية- من السيطرة على جبال الاعراف المشرفة على مدينتي حيس جنوب الحديدة ومدينة البرح مركز مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز.

وسيطرت ايضا على جبل الروينة والقضيبة ويعدان المدخل الغربي لمديرية مقبنة ، فيما تقدمت قوات أخرى إلى المدخل الجنوبي لمدينة البرح، ومازالت المعارك مستمرة.

وبسيطرتها على جبال الروينة والأعراف غرب ‎تعز، اقتربت القوات المشتركة من مدينة البرح، ابرز معاقل مليشيات الحوثي.