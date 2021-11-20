مطلوب أمنياً يقع في قبضة رجال الشرطة بحضرموت بعد بلاغ من محافظة تعز

السبت 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 509

ألقت الأجهزة الأمنية، امس الجمعة، القبض على مطلوب أمنياً في احد النقاط الأمنية بمحافظة حضرموت ، على ذمة قضية تفجير قنابل وإطلاق النار على احد المنازل في محافظة تعز.

وأوضح مصدر أمني مسؤول لوكالة (سبأ) أن ضبط المطلوب (م.ن.أ ) جاء بعد أن تلقت عمليات القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية برقية من شرطة محافظة تعز للقبض عليه كونه متهم بواقعة تفجير قنابل وإطلاق النار على منزل أحد موظفي السلطة المحلية بمحافظة تعز مطلع الشهر الجاري .. لافتاً إلى أنه على ضوء ذلك قامت إدارة القيادة والسيطرة بالوزارة بالتعميم على المطلوب والمتابعة والبحث حتى تم ضبط المتهم في أمن وشرطة ساحل حضرموت.

وأكد المصدر، إن الأجهزة الأمنية قامت بكافة الإجراءات القانونية والتحفظ على الجاني للتحقيق معه وإستكمال ملف القضية وإحالته للقضاء...منوهاً باليقظة والحس الأمني والمتابعة لإدارة القيادة والسيطرة بالوزارة و للأجهزة والنقاط الأمنية بامن وشرطة ساحل حضرموت التي ساعدت في ضبط المطلوب.