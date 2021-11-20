الشرعية تخبر سلطنة عمان عن الطريقة الإيرانية لابتزاز دول الجوار وتجدد التحذير من كارثة محتملة على اليمن والمنطقة

السبت 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة الحارثي، في سياق أعمال قِمّة الأمن الإقليميّ الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

وفي اللقاء، استعرض بن مبارك تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في اليمن، واستمرار تعنت المليشيات الحوثية ورفضها لجميع مبادرات السلام، وفق وكالة سبأ.

وأكد أن النظام الايراني جعل من الأراضي اليمنية منصة لابتزاز دول الجوار وتهديد أمن الملاحة العالمية وليس فقط تدمير اليمن ومفاقمة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.

وشدد الوزير بن مبارك، على أهمية دور سلطنة عمان وجهودها في تقريب وجهات النظر لاحلال السلام والدفع بالعملية السياسية على اساس المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا.

وحمل مليشيا الحوثي مسؤولية تعريض اليمن والمنطقة لكارثة بيئية واقتصادية محتملة نتيجة عرقلتها لتقييم وتفريغ خزان صافر العائم، وتهديدها الملاحة الدولية خاصة بعد انتهاكها لاتفاقية ستوكهولم وتفاقم الوضع الانساني في الحديدة.

من جانبه عبر وكيل وزارة الخارجية العماني، عن موقف بلاده الدائم في دعم الشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وحرص السلطنة على مواصلة جهودها لانهاء الحرب في اليمن عبر الحوار لانها الوسيلة الانجع لانهاء الحرب واستتباب الامن والاستقرار .

حضر اللقاء سفير اليمن لدى المنامة الدكتور علي حسن الاحمدي، و رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر محمد هادي.