أميركا تتحرك لاستعادة سفارتها في صنعاء وتتحدث عن أولوية قصوى

السبت 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أكدت القائمة بأعمال السفير الأميركي في اليمن، كاثي ويستلي، اليوم السبت، أنها تعطي الأولوية القصوى للإفراج عن موظفي السفارة المحليين الذين يحتجزهم الحوثيون، واستعادة السيطرة على المجمع الدبلوماسي في صنعاء.

وأضافت في رسالة نشرها حساب السفارة الأميركية في اليمن على "تويتر": "أولويتي هي ضمان الإفراج الفوري عن جميع موظفينا المحليين المحتجزين في اليمن، واستعادة السيطرة على المجمع الذي كان يضم السفارة الأميركية في صنعاء، ووقف مضايقة الحوثيين لموظفينا المحليين".

وتابعت: "لقد وجهت فريقي للعمل بالتنسيق مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن والمجتمع الدولي لتسخير جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لنا، لتحقيق هذه الغاية. ولن نتوقف عن جهودنا حتى يتم ذلك".

وشددت ويستلي على أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بحل سياسي دائم للصراع في اليمن.

وكانت ميليشيا الحوثي اقتحمت خلال شهر نوفمبر الحالي مجمع السفارة الأميركية في شارع "شيراتون" بالعاصمة صنعاء. وأفادت مصادر محلية أن عناصر الميليشيا اقتحموا مجمع السفارة ونهبوا من داخله كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات.

وجاءت عملية الاقتحام بعد أيام من اختطاف ثلاثة من موظفي السفارة، والتي سبقها قيام الميليشيا باختطاف حوالي 22 آخرين، معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة الذي بقي يحرس مبنى السفارة.

يذكر أن السفارة الأميركية أغلقت عام 2015، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية، لكن بعض الموظفين اليمنيين استمروا في العمل من المنزل أو كحراس أمن للمباني، قبل أن تعتقلهم الميليشيات منذ أيام.