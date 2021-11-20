واشنطن تثق بقدرة الرياض وتعلن دعمها في مواجهة هجمات الحوثيين

السبت 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، إنها تدعم السعودية في مواجهة الهجمات القادمة من جماعة الحوثي في اليمن.

جاء ذلك في كلمة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمام مؤتمر حوار المنامة 2021″ .

وقال أوستن إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن مصالحها في المنطقة، مضيفا: ملتزمون بالدفاع عن حلفائنا ومصالحنا، ولدينا عشرات الآلاف من القوات وسنعمل مع الحلفاء والشركاء لحماية الممرات المائية والدفاع عن أمن المنطقة.

كما أكد أوستن دعم الولايات المتحدة للسعودية في مواجهة الهجمات القادمة من جماعة الحوثي في اليمن، مؤكدا قدرة الرياض في صد تلك التهديدات.