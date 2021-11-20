أميركا تتحرك لاستعادة سفارتها في صنعاء وتتحدث عن أولوية قصوى واشنطن تثق بقدرة الرياض وتعلن دعمها في مواجهة هجمات الحوثيين اعترافات وتسريبات خطيرة هي الأولى لمسئولين في «وزارة الدفاع الحوثية» حول حجم خسائرهم الفادحة بمأرب منظمة حقوقية: الحوثي جنّد 9 آلاف طفل وزجت بهم إلى معاركها ”واشنطن“ تتوعد: سنستهدف بلا هوادة الذين يؤججون الصراع في اليمن التحالف يعلن بدء ”عملية نوعية“ ضد الحوثيين شاهد فيديو يوثق لحظات الرعب التي عاشتها فلول «الحوثي» عقب مُباغتتها من قبل القوات المشتركة بهجوم واسع من عدة محاور بـ «الحديدة» البنتاغون يعلن بدء تطبيق مبدأ الردع مع إيران التحالف يعلن توجيه ضربة موجعة للمليشيات حصدت 100 عنصراً الحوثي يفشل في اطلاق صاروخين بالستيين من جنوبي صنعاء والتحالف يؤكد:الصاروخين سقطوا بالداخل اليمني
قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، إنها تدعم السعودية في مواجهة الهجمات القادمة من جماعة الحوثي في اليمن.
جاء ذلك في كلمة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمام مؤتمر حوار المنامة 2021″ .
وقال أوستن إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن مصالحها في المنطقة، مضيفا: ملتزمون بالدفاع عن حلفائنا ومصالحنا، ولدينا عشرات الآلاف من القوات وسنعمل مع الحلفاء والشركاء لحماية الممرات المائية والدفاع عن أمن المنطقة.
كما أكد أوستن دعم الولايات المتحدة للسعودية في مواجهة الهجمات القادمة من جماعة الحوثي في اليمن، مؤكدا قدرة الرياض في صد تلك التهديدات.