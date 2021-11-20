اعترافات وتسريبات خطيرة هي الأولى لمسئولين في «وزارة الدفاع الحوثية» حول حجم خسائرهم الفادحة بمأرب

السبت 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 372

قُتل قرابة 15 ألف متمرد حوثي منذ يونيو الماضي خلال المعارك مع القوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة مأرب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن قيادي حوثي يعمل في وزارة الدفاع بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا إيران الحوثية، أن 14700 متمرد حوثي لقوا مصرعهم في المعارك الأخيرة التي دارت في محافظة مأرب، في اول اعترافات حوثية حول خسائرهم الكبيرة بمأرب.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإحصائية أكدها قيادي حوثي آخر يعمل بنفس الوزارة، وهو ما يؤكد تلقي مليشيا الحوثي لضربات موجعة على يد أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي.

كما نقلت الوكالة ذاتها عن مسؤول حكومي في الشرعية أن 1250 جندياً استشهدوا جراء المعارك الدائرة منذ يونيو الماضي في ذات المحافظة.

وتتواصل المعارك في عدد من جبهات القتال في محافظة مأرب منذ العام 2015، واشتدت خلال الأشهر الماضية، وسط خسائر مهولة في صفوف مليشيا إيران الحوثية.

وكان التحالف قدر خسائر الحوثيين البشرية في معركة مأرب بنحو 27 الف قتيل، في وقت كشفت مصادر خاصة لمأرب برس عن خلاف حاد بين اجنحة المليشيات بصنعاء حول معركة مأرب.

وتقول المصادر ان تياران احدهما يقوده سفير طهران بصنعاء ومعه عبدالملك الحوثي، يرى ضرورة الحسم في مارب مهما كانت الخسائر، اما التيار الاخر فيطلب تأجيل هذا المعركة نظرا لسقوط الآلاف من ابناء الاسر الهاشيمة قتلى في المعارك الدائرة بمأرب.