”واشنطن“ تتوعد: سنستهدف بلا هوادة الذين يؤججون الصراع في اليمن

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قال وزير الخارجية الأمريكي، يوم السبت 20 نوفمبر/تشرين ثاني، إن بلاده ستستهدف “بلا هوادة أولئك الذين يؤججون الصراع في اليمن”.
وأضاف أنتوني بلينكن في تغريدات على حسابه الرسمي في موقع تويتر: نحن نقف إلى جانب الشعب اليمني وسنستهدف بلا هوادة أولئك الذين يؤججون الصراع ويستخدمون الأزمة الإنسانية لإثراء أنفسهم.
وأشار إلى أن الخزانة الأمريكية أضافت “صالح مسفر الشاعر” القيادي الحوثي (رئيس هيئة الدعم اللوجستي للحوثيين) إلى قائمة العقوبات عقب إضافة مماثلة من مجلس الأمن الدولي.
وحول استيلاء الحوثيين على مبنى السفارة الأمريكية في صنعاء قال بلينكن: أدين احتجاز الحوثيين لموظفينا وخرق المجمع الذي استخدمته سفارتنا في صنعاء قبل تعليق عملياتنا في 2015.
وأضاف: يجب على الحوثيين إطلاق سراح موظفينا على الفور سالمين وإخلاء المجمع على الفور.
لطالما اتهم المانحون الدوليون الحوثيين بالتدخل في توزيع المواد الغذائية والإمدادات الأخرى، مما دفع إدارة ترامب إلى تقليص المساعدات للمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. أعادت إدارة بايدن التمويل في مارس/آذار بعد أسابيع من إزالة الحوثيين من قوائم الإرهاب.
وتأتي تصريحات “بلينكن” في الوقت الذي يزور فيه المبعوث الخاص لبايدن إلى اليمن، تيم ليندركينغ، السعودية والبحرين هذا الأسبوع لمناقشة المخاوف بشأن الراعي الرئيسي للحوثيين، إيران، وكذلك كيفية دفع عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن. ومن المتوقع أيضا أن يناقش ليندركينغ احتجاز الحوثيين لبعض الموظفين اليمنيين العاملين في السفارة الأمريكية في صنعاء.