التحالف يعلن بدء ”عملية نوعية“ ضد الحوثيين

السبت 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، عن بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد الذي تشكله جماعة الحوثي.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

وأعلن “التحالف فشل إطلاق الحوثيين لصاروخين بالستيين من جنوب صنعاء، مشيراً إلى سقوط الصاروخين في الداخل اليمني بعد إطلاقها”.

وأشار إلى أن “عملية الإطلاق اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية بقرية ضبر (إحدى قرى عزلة الفروات بمديرية سنحان وبني بهلول التابعة لمحافظة صنعاء).

وفي وقت سابق من الجمعة، كان التحالف، قد أعلن تنفيذ 28 استهدافاً للحوثيين في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف تدمير منظومة دفاع جوي للميليشيات و19 آلية في جبهة مأرب، بالإضافة لمقتل 105 عناصر من الحوثيين في استهدافات مأرب والبيضاء الأخيرة.