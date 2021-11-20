شاهد فيديو يوثق لحظات الرعب التي عاشتها فلول «الحوثي» عقب مُباغتتها من قبل القوات المشتركة بهجوم واسع من عدة محاور بـ «الحديدة»

السبت 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - خاص

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نشر المركز الاعلامي التابع لألوية العمالقة (قوات منضوية ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة) مشاهد لسيطرتها امس الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الأول،على مناطق استراتيجية في جنوب محافظة الحديدة، وغرب محافظة تعز.

وأظهرت المشاهد تقدم قوات المشتركة صوب مواقع الميليشيا الحوثية في تلك الجبهات واحرازها تقدماً ملموساً إضافة إلى تكبيد المليشيات خسائر فادحة في الارواح وفرار عناصر المليشيات من مواقع تمركزها.

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وكان الإعلام العسكري للقوات المشتركة قد افاد في وقت سابق من يوم امس الجمعة أن هجوما واسعا من عدة محاور نفذته وحدات نوعية تكلل بتطهير مناطق (سقم، والمحجر، والجبلين) ومناطق استراتيجية شرق وشمال وشمال غرب حيس، ظلت تتمركز فيها المليشيات الحوثية طيلة ال 7 سنوات الماضية.

وأكد تحرير مساحات واسعة من المناطق المستهدفة والتمركز فيها، فيما لاذت مليشيات الحوثي بالفرار بعد خسائر بشرية ومادية في صفوفها أثناء الاشتباكات وأخرى بضربات مدفعية القوات المشتركة وطيران التحالف العربي.

في سياق متصل، ذكرت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة حررت جبل عمر وسلسلة جبال الأعوج شرقي حيس، وقطعت خط حيس - العدين بمحافظة إب الذي يُعد أهم خط إمداد لعناصر الميليشيا الحوثية في مناطق جنوبي الحديدة والريف الغربي لتعز.

وأشارت إلى أن جبل عمر، الذي اندحرت منه ميليشيا الحوثي، يطل على الخط الاسفلتي الذي يربط بين حيس ومنطقة المحجر وصولاً إلى مصنع الطوب.

وأكدت المصادر مصرع قناصة حوثيين كانوا يتمركزون في هذا الجبل الاستراتيجي والتلال المطلة على الخط، بنيران القوات المشتركة خلال معركة تحريره.

وذكرت أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من مليشيات الحوثي، فيما لاتزال المعارك مستمرة وسط تقدم للقوات المشتركة وانهيارات في صفوف المليشيات الإيرانية.