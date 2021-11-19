الحوثي يفشل في اطلاق صاروخين بالستيين من جنوبي صنعاء والتحالف يؤكد:الصاروخين سقطوا بالداخل اليمني

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أعلنت قوات التحالف العربي اليوم الجمعة، سقوط الصاروخين البالستيين في الأراضي بعد فشل الحوثيين إطلاقهم من جنوبي العاصمة صنعاء.
وقال التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة "واس" السعودية إن الحوثيين فشلوا في إطلاق لصاروخين بالستيين من جنوبي صنعاء.
وأضاف أن الصاروخين سقطوا بالداخل اليمني بعد إطلاقها، بينما العملية اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية بقرية ضبر.
وكان انفجار عنيف هز الضاحية الجنوبية للعاصمة صنعاء، فيما أعلنت وسائل إعلام جماعة الحوثي أن التحالف قصف بغارتين جويتين المدينة دون الإشارة إلى الموقع المستهدف.