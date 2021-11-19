وصلت حتى ”مفرق العدين“.. القوات المشتركة تحقق تقدما كبيرا في الساحل الغربي وتحرر مناطق لم تصلها منذ 7 سنوات رئيس هيئة الأركان الفريق الركن بن عزيز يصل القاعدة الجوية في المنامة مجلس التعاون الخليجي يبلغ الخارجية اليمنية موقفه من الوحدة والمرجعيات الثلاث الأمير تركي الفيصل يثير الجدل ب بخصوص القنبلة النووية السعودية ناطق الجيش يكشف عن تطورات ميدانية مهمة ضد الحوثيين في جبهات «مأرب» و«تعز» و«شبوة» - تفاصيل تحذير: لا تشرب الحليب مع الشاي لهذه الأسباب؟ دولة إسلامية تقر عقوبة الخصي الكيميائي للضالعين في جرائم الاغتصاب مونيكا هي أول مُدربة لمنتخب كرة القدم للسيدات السعوديات قنصلية سعودية توجه نداء لرعاياها وتطالبهم بضرورة الالتزام بالتعليمات لماذا رفض زين الدين زيدان عرضا خليجيا؟
سيطرت القوات المشتركة، اليوم الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الأول، على عدد من المناطق في الساحل الغربي، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثيين.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن هجوما واسعا من عدة محاور نفذته وحدات نوعية تكلل بتطهير مناطق (سقم، والمحجر، والجبلين) ومناطق استراتيجية شرق وشمال وشمال غرب حيس، ظلت تتمركز فيها المليشيات الحوثية طيلة ال 7 سنوات الماضية.
وأكد تحرير مساحات واسعة من المناطق المستهدفة والتمركز فيها، فيما لاذت مليشيات الحوثي بالفرار بعد خسائر بشرية ومادية في صفوفها أثناء الاشتباكات وأخرى بضربات مدفعية القوات المشتركة وطيران التحالف العربي.
في سياق متصل، ذكرت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة حررت جبل عمر وسلسلة جبال الأعوج شرقي حيس، وقطعت خط حيس - العدين بمحافظة إب الذي يُعد أهم خط إمداد لعناصر الميليشيا الحوثية في مناطق جنوبي الحديدة والريف الغربي لتعز.
وأشارت إلى أن جبل عمر، الذي اندحرت منه ميليشيا الحوثي، يطل على الخط الاسفلتي الذي يربط بين حيس ومنطقة المحجر وصولاً إلى مصنع الطوب.
وأكدت المصادر مصرع قناصة حوثيين كانوا يتمركزون في هذا الجبل الاستراتيجي والتلال المطلة على الخط، بنيران القوات المشتركة خلال معركة تحريره.
وذكرت أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من مليشيات الحوثي، فيما لاتزال المعارك مستمرة وسط تقدم للقوات المشتركة وانهيارات في صفوف المليشيات الإيرانية.