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رئيس هيئة الأركان الفريق الركن بن عزيز يصل القاعدة الجوية في المنامة

الجمعة 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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وصل رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة البحرينية المنامة، وذلك للمشاركة في القمة  الأمنية، “حوار  المنامة  2021” في نسختها السابعة عشرة.

وكان في استقبال رئيس هيئة الأركان لدى وصوله، القاعدة الجوية في المنامة قائد القوات الجوية البحرينية، اللواء الركن حمد عبدالله حمد، وسفير بلادنا لدى مملكة البحرين الشقيقة الدكتور علي الأحمدي، والملحق العسكري في سفارة بلادنا في البحرين، والعميد الركن أحمد لاهب.

وستعقد القمة خلال الفترة من ١٩ إلى ٢١ نوفمبر ٢٠٢١م، وستخصص لمناقشة، عدة محاور أبرزها المليشيات والصواريخ، وانتشار الأسلحة النووية.

وسيلتقي رئيس الأركان على هامش القمة بالقيادات العسكرية في قوة دفاع البحرين، لمناقشة مواضيع تخص القوات المسلحة.

يرافقه في الزيارة، مدير عام ديوان وزارة الدفاع، العميد الركن علي محسن الحارثي، والملحق العسكري في الرياض العميد الركن يحيى الوعيل، ومدير دائرة الشئون الدولية العميد الركن عبدالله المقطري، وركن التوجيه المعنوي في العمليات المشتركة العميد خالد القارني.

   
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