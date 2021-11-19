لماذا رفض زين الدين زيدان عرضا خليجيا؟

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في وقت تتواتر فيه الأخبار عن عدم اهتمام المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بالعودة للتدريب في الوقت الراهن حتى في ظل إغراءات كبرى من أندية بحجم مانشستر يونايتد، جازف أحد الأندية العربية بتقديم عرض لمدرب الريال السابق.
وأكد تقرير نشره موقع توتو ميركاتو الإيطالي مساء اليوم الخميس، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، رفض خلافة تشافي هيرنانديز في السد القطري.
ورحل تشافي عن صفوف السد في الأيام القليلة الماضية، لقيادة برشلونة خلفا للهولندي رونالد كومان، الذي أقيل لسوء النتائج.
وبحسب الموقع الإيطالي، حاول السد إقناع زيدان بقيادة الفريق، موضحا أن المدرب الفرنسي رفض العرض بشكل نهائي، كما فعل مع العرض المقدم من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وأضاف أن "زيدان لا يتعجل العودة إلى الملاعب" مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ينتظر إشارة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أو من فريق باريس سان جيرمان.
وأوضح الموقع أن السبب نفسه كان وراء رفض زيدان قيادة مانشستر يونايتد.